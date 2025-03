realme C63: lo smartphone economico del momento

Se devi cambiare smartphone e sei in cerca di un dispositivo economico, che funzioni bene, senza intoppi, allora su Amazon c’è proprio quello che fa per te. Lo smartphone realme C63 è ora in sconto del -35% a 129,90 euro invece 199,90 euro. Il perfetto compromesso per chi cerca un buon telefono ma di fascia bassa.

Infatti, il realme C63 in sconto è dotato di un potente chipset octa-core UNISOC T612, che include due core Cortex-A75 a 1,8 GHz e sei core Cortex-A55 a 1,8 GHz. Questo dispositivo offre una RAM di 8 GB, espandibile virtualmente fino a 16 GB grazie alla tecnologia di RAM dinamica. La memoria interna è di 256 GB, che consente di archiviare una grande quantità di dati, foto e applicazioni.

Smartphone realme C63

Con un display da 6,74 pollici e una risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), questo smartphone offre una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida e confortevole per gli occhi. La fotocamera principale è dotata di un sensore da 50 MP con tecnologia AI, che ti consente di scattare foto di alta qualità. La fotocamera frontale è da 8 MP, ideale per selfie e videochiamate.

La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida SUPERVOOC a 45 W, permettendo di ricaricare rapidamente il dispositivo. Il sistema operativo è realme UI basato su Android 14, che offre un’esperienza utente personalizzata e avanzata. Il design è leggero e resistente, con un peso di circa 189 grammi. Esteticamente accattivante, con una buonissima batteria.

Per 129,90 euro si difende bene, presentandosi come un buon telefono per un uso moderato e quotidiano. Ottimo per messaggi, chiamate, navigazione e social. Su Amazon puoi averlo con la spedizione veloce Prime, in un solo girono lavorativo.