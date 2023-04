realme C55: prezzo low cost ma prestazioni da grande

Se stai cercando uno smartphone economico ma dalle prestazioni elevate, non lasciarti sfuggire l’offerta su realme C55, il nuovo modello della marca cinese che sta conquistando il mercato. Su Amazon puoi acquistare realme C55 a soli 199,99€, risparmiando il 8% sul prezzo di listino. Ma affrettati, perché l’offerta è limitata!

realme C55 è uno smartphone che non ha nulla da invidiare ai modelli più costosi. Ha una fotocamera da 64 MP con AI, che ti permette di scattare foto incredibili con una risoluzione nitida e colori vivaci. Il sensore è il 54% più ampio e i pixel sono il 19,6% più grandi rispetto alla generazione precedente, per catturare ogni dettaglio. Inoltre, realme C55 ha una memoria interna da 128 GB, il doppio rispetto agli altri prodotti della serie C. Così puoi salvare tutte le tue foto, video e app senza preoccuparti dello spazio. E se ti serve ancora più memoria, puoi espanderla fino a 256 GB con una scheda microSD.

realme C55 è anche un telefono potente e veloce, grazie al chipset MediaTek Helio G88 e alla RAM dinamica fino a 16 GB. La CPU octa-core a 12 nm garantisce un’efficienza energetica ottimale e una fluidità in tutte le operazioni. Ciliegina sulla torta: il realme C55 ha una batteria da 5.000 mAh che ti assicura un’autonomia di tutto il giorno e oltre. E se hai bisogno di ricaricare il telefono in fretta, puoi sfruttare la tecnologia SUPERVOOC da 33 W, che ti permette di passare dallo 0 al 50% in soli 29 minuti.

Non perdere questa occasione e approfitta dell’offerta su Amazon per comprare realme C55 a un prezzo imbattibile. realme C55 è lo smartphone che fa per te!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.