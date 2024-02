Realme C55, prezzo BOMBA su eBay: con il codice sconto lo paghi 124€

Il realme C55 è un telefono Android 13 con uno schermo FHD da 6.72″ e un design ultra sottile di soli 7.89mm. Alimentato dal processore MediaTek Helio G88, offre prestazioni fluide e reattive per l’uso quotidiano e il multitasking. La memoria interna può arrivare fino a 8 GB di RAM e 256 GB di ROM, garantendo ampio spazio per le tue app, foto e file.

Attualmente è in forte sconto su eBay, dove può essere acquistato a solamente 124,54€ utilizzando il codice promozionale “SANVALENTINO”.

Il realme C55 è equipaggiato cn una fotocamera posteriore da 64 MP con AI. Questa fotocamera offre una risoluzione nitida e dettagliata, consentendoti di catturare ogni momento con precisione. La modalità 64MP aumenta la nitidezza delle immagini, mentre la modalità notte semplifica gli scatti in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, la fotocamera offre la modalità ritratto con bagliore per aggiungere dinamismo e profondità alle tue foto.

Per quanto riguarda la batteria, il realme C55 è dotato di una batteria massiccia da 5000 mAh che ti permette di utilizzare il telefono per lunghe sessioni senza doverlo ricaricare frequentemente. E quando è il momento di ricaricarlo, la tecnologia SUPERVOOC da 33W assicura una ricarica veloce per ridurre al minimo i tempi di attesa.

Il telefono offre una varietà di funzionalità, tra cui la connettività 4G, doppia SIM e porta USB tipo-C. Il display FHD da 6.72″ offre una visualizzazione chiara e dettagliata, mentre il refresh rate fino a 90Hz assicura una scorrevolezza visiva ottimale durante l’uso del telefono.

Il realme C55 è una scelta eccellente per chi cerca un telefono Android con una fotocamera potente, una batteria durevole e prestazioni fluide, il tutto in un design sottile e moderno. Non farti scappare questa offerta di eBay e acquistalo oggi ad un prezzo formidabile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.