Realme C31 sarà il battery phone definitivo?

Le ultime informazioni leak indicano che Realme starebbe lavorando a due nuovi smartphone economici della serie C, e in queste ore la certificazione FCC svela la probabile batteria del modello Realme C31 (codice prodotto RMX3501). Secondo le indicazioni pubblicate in rete, infatti, scopriamo che l'ente statunitense ha certificato il dispositivo con un batteria da 5000 mAh e con supporto alla ricarica rapida a 10 W – non è granché, è vero, ma ricordiamoci che stiamo parlando di un device estremamente economico.

L'FCC svela la batteria presente su Realme C31 (RMX3501)

Ma c'è di più: tramite la certificazione FCC scopriamo che lo smartphone del colosso cinese offrirà il supporto alla dual SIM con connettività 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n e il Bluetooth. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, invece, le ultime indiscrezioni parlano di un hardware costituito dal processore Unisoc T616, 4 GB di RAM LPDDR4 e Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0 – è estremamente improbabile che il dispositivo verrà aggiornato alla Realme UI 3.0.

Realme C31 (RMX3501) Appears On FCC Certification Website, Launch Imminent.



– 4890mAh (5,000mAh) Battery

– 10W Charging

– Android 11

– Bluetooth 5.0#Realme #RealmeC31 pic.twitter.com/llAYk1XET2 — Tech Master (@Tech_Master18) January 26, 2022

Di solito il passaggio attraverso l'FCC indica che il device è ormai pronto per il lancio sul mercato: a tal proposito vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito a Realme C31. Ad oggi, numeri alla mano, sembra si tratti di un budget phone con una interessante batteria.