Realme C11, ottimo smartphone base di gamma per tutte le attività quotidiane, lo porti a casa da Amazon a 73€ circa con spedizioni rapide e gratis. Pochissimi pezzi disponibili a questo prezzo assurdo.

Realme C11: super prezzo su Amazon

Bello, colorato e fresco. Si tratta del device perfetto per chi compie attività base con lo smartphone: social, foto, navigazione su Internet, video e anche qualche gioco.

Dotato di batteria immensa da 5000 mAh, grazie al processore Mediatek Helio G35 potrai godere di un'autonomia energetica impressionante: oltre 2 giorni assicurati con un uso medio. E, al momento di ricaricare, puoi contare sulla ricarica rapida.

Affidati all'ampio display da 6,5″ per tutte le tue operazioni quotidiane e – incredibilmente – nonostante il prezzaccio puoi contare anche su una doppia fotocamera posteriore, supportata dall'intelligenza artificiale per garantirti sempre ottimi scatti! Non manca nemmeno la selfie camera anteriore.

Insomma, Realme C11 è un vero e proprio gioiellino. Non è un device top di gamma, ma è perfetto per l'utilizzo base dello smartphone. Per averlo subito a 73€ circa appena, accaparratelo adesso da Amazon: i pezzi in promozione sono super limitati.

