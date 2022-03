Realme Buds Q2s: tanta potenza e fino a 30 ore di autonomia

All'evento Realme che si è tenuto nella giornata di ieri in Cina, la società ha annunciato le Realme Buds Q2s assieme allo smartphone Realme V25 di cui vi abbiamo già ampiamente parlato.

Le cuffiette, su cui tanto è stato scritto nelle scorse settimane, sfoggiano alcune caratteristiche degne di nota che le rendono molto interessanti: la bassa latenza per i giochi, la connettività Bluetooth 5.2, fino a 30 ore di durata della batteria e la cancellazione del rumore durante le chiamate.

Da precisare che, al momento, le Realme Buds Q2s sono disponibili solamente per il mercato cinese ma ci sono ampie possibilità che raggiungano presto anche l'Europa e, di conseguenza, l'Italia.

Realme Buds Q2s: specifiche tecniche delle nuove cuffie TWS dell'azienda

Le Buds Q2s gestiscono un driver Bass Boost da 10 mm con diaframma in polimero TPU e contengono singolarmente una batteria da 40 mAh. Garantite circa 5 ore di riproduzione musicale continua. Una batteria aggiuntiva da 480 mAh all'interno della custodia di ricarica estende l'autonomia a ben 30 ore, mentre una ricarica di 10 minuti risulta sufficiente per altre 3 ore di durata della batteria.

Altre caratteristiche da non sottovalutare includono il codec audio AAC, i controlli touch e il supporto dell'assistente vocale, nonché l'AI ENC durante le chiamate. Ciò dovrebbe ridurre le interferenze ambientali in modo che l'interlocutore all'altro capo della “cornetta” possa sentire più chiaramente la voce. La modalità di gioco dedicata garantisce una latenza di soli 88 ms mentre la certificazione IPX4 le rende adatte anche per attività all'aperto.

Ultimo dettaglio, ma di sicuro non meno importante: la custodia di ricarica vanta la presenza di un coperchio trasparente che conferisce un gradevole impatto estetico.

Le Realme Buds Q2s sono disponibili nei colori Paper White e Paper Green (proprio come la serie Realme GT2) e Black, ad un prezzo di vendita di 199 CNY (circa $ 32) e, come detto, sono già disponibili in Cina.