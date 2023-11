Realme Buds Air 3 Neo: auricolari perfetti a 22€ per il Black Friday

Sei pronto a fare l’affare del giorno? Con il Black Friday di Amazon acquisti gli Auricolari Realme Buds Air 3 Neo a soli 22,99 euro, invece di 39,99 euro. Grazie a questa super promozione hai un prodotto di altissima qualità a un prezzo speciale. Goditi un audio fantastico. Infatti sono dotati di amplificatore dei bassi da 10mm, cancellazione del rumore con AI per le chiamate e custodia di ricarica che garantisce 30 ore di autonomia. Se sei cliente Prime tutto questo ti arriva direttamente a casa tua con consegna gratuita.

Realme Buds Air 3 Neo: uno spettacolo per le tue orecchie

Gli Auricolari Realme Buds Air 3 Neo sono uno spettacolo non solo per il tuo portafoglio, oggi sono tuoi a soli 22,99 euro, ma anche per le tue orecchie. Li indossi e sei immerso in un universo di musica con la tecnologia Dolby Atmos per la massima qualità del suono. Una volta indossate si collegano all’istante ai tuoi dispositivi e assicurano una latenza super bassa da 88 ms. Impermeabili a pioggia e sudore, li porti sempre con te.

Acquistali immediatamente a un prezzo fantastico su Amazon. Approfitta adesso del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.