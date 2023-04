Realme Buds Air 3 al loro MINIMO STORICO (solo 45€)

Siete alla ricerca di un paio di auricolari Bluetooth per portare la musica ovunque vogliate con grande eleganza e qualità? Su Amazon potreste acquistare i fantastici Realme Buds Air 3 al prezzo di soli 45,99 euro invece di 59,99 euro grazie allo sconto del 23%. Il prezzo finale è uno dei più bassi di sempre per questi auricolari pertanto vi consigliamo di sbrigarvi ad acquistarle prima che le scorte possano terminare o l’offerta possa concludersi.

Realme Buds Air 3: auricolari Bluetooth eleganti e performanti

Dotate di un modulo Bluetooth 5.2 che estende di molto il raggio del segnale audio e permette anche la trasmissione di tracce ad alta risoluzione, le cuffie di Realme dispongono anche della tecnologia Dynamic Bass Boost per spingere al massimo i bassi e coinvolgervi in un groove che vi lascerà senza fiato. Il doppio microfono con configurazione feedforward e feedback elimina una maggiore quantità di rumore, offrendovi standard leader nel settore.

Nonostante i vantaggi, la tecnologia ANC può essere facilmente compromessa dal vento a causa di vibrazioni del diaframma che disturbano il sistema. Per offrirtv una migliore cancellazione del rumore a 360 gradi, Realmi ha adottato questi auricolari di una tecnologia avanzata Anti-vento. Leggeri, compatti, super economici e con una batteria che vi assicura fino a 30 ore di autonomia, gli auricolari Realme Buds Air 3 sono anche impermeabili agli schizzi d’acqua e alla polvere: li potete indossare senza problemi sotto la pioggia oppure in palestra durante gli allenamenti più intensivi.

L’ampia unità audio da 10 mm, con diaframma LCP dall’elevata qualità ed elasticità, è stata progettata per un audio superiore dai toni più precisi: il tutto racchiuso all’interno di un dispositivo minuscolo. Insomma, non fatevi scappare questa ghiotta occasione fintanto che è ancora disponibile con tanto di consegna rapida in pochi giorni e senza costi extra di spedizione con i servizi Prime di Amazon. Al costo di soli 45,99 euro non dovrete fare altro che acquistarle e prepararvi ad abbandonarvi a un sound ricco, avvolgente, equilibrato e sempre pronto a tenervi compagnia anche quando giocate grazie alla modalità Gioco che porta la latenza a soli 88 ms.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.