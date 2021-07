Le Realme Buds Air 2 sono in promozione su Amazon ad appena 35,00€. Il ribasso del 30% ti permette di risparmiare una quindicina di euro e di portarti a casa delle true wireless che vanno una bomba.

Realme Buds Air 2: cosa sapere a riguardo

Disponibili sia in colorazione bianca che nera, queste true wireless di Realme sono un portento. Le indossi ed hai tutto a tua disposizione, in più le paghi veramente due spicci.

Con le punte in silicone sono perfette se sei amante di questa tipologia In Ear. Sono stabili e confortevoli quindi le puoi utilizzare liberamente anche per fare attività sportiva visto che sono impermeabili. Insomma, due piccioni con una fava.

La cancellazione attiva del rumore ti offre una riproduzione pura, ma la vera chicca sono gli altoparlanti che ti restituiscono un suono così fedele da farti amare ancora di più le tue canzoni preferite. La presenza dei doppi microfoni ti consente di utilizzarle anche per effettuare chiamate.

Non prendere sotto gamba la batteria che è una seconda chicca. Come mai? In totale le wearable possono funzionare per 23 ore se utilizzi la custodia di ricarica. In autonomia, invece, ti assicurano un utilizzo di 4 ore. Hai finanche la ricarica veloce a disposizione, ciò significa che in soli 10 minuti ottieni fino a 120 minuti aggiuntivi di riproduzione.

Le utilizzi sia su smartphone Android che iOS.

Acquista subito le tue Realme Buds Air 2 in colorazione bianca o nera su Amazon a soli 35,00€. Sono prodotti Prime e quindi, se sei abbonato, le ricevi in sole 48 ore a casa. Se non sei sottoscritto non avere timore: ti basta scegliere la spedizione nei punti di ritiro per non spendere neanche un euro in più.

