Si dice che Realme terrà un evento di lancio in Pakistan il 7 aprile dove presenterà alcuni dei nuovi prodotti AIoT e diversi device mobili. Tra i tanti gadget in arrivo, la società ha ora confermato di portare in commercio i nuovi auricolari Buds Air 2 Neo. Stiamo parlando di un paio di cuffie economiche con funzioni di cancellazione attiva del rumore ANC.

Realme: cosa sappiamo delle nuove cuffie TWS low-cost con ANC?

In un post pubblicato sulla pagina Facebook di Realme Pakistan, è emerso che le Buds Air 2 Neo verranno lanciato nel Paese il 7 aprile alle 12:00 (ora locale). Insieme al design, l’azienda ha anche confermato alcune specifiche e funzionalità di cui verranno dotati gli auricolari wireless.

La compagnia cinese ha introdotto funzionalità come ANC (Active Noise Cancellation) sulle Buds Air 2 lanciato di recente. Il paio di TWS è stato commercializzato ad un prezzo di circa 45 dollari. Tuttavia, sembra che il nuovo modello avrà un costo ancora più basso.

La società afferma che sta portando features come ANC al pubblico di massa e, se ricordate, il predecessore Buds Air Neo è stato lanciato ad un prezzo inferiore rispetto all’originale Buds Air. Se lo stesso schema dovesse continuare, le cuffie next-gen del sub-brand di OPPO potrebbero benissimo avere un prezzo vantaggioso.

Realme Buds Air 2 Neo: caratteristiche

Ad ogni modo, a parte l’ANC, ci sarà un driver Dynamic Bass Boost da 10 mm e avranno una durata totale della batteria di circa 28 ore. Parlando del design, questo prodotto assomiglierà molto al realme Buds Q ma con poche modifiche al design.

C’è un pulsante sulla custodia e gli auricolari stessi hanno anche una forma simile a un ciottolo che abbiamo visto sulle Buds Q2 recentemente certificate. Tuttavia, occorre aspettare la presentazione ufficiale per confermare queste funzionalità uniche. Speriamo che l’azienda le commercializzi anche in Europa; vi terremo aggiornati.

OPPO

Wearable