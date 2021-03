Sei in cerca di una pio di cuffie true wireless? Le nuovissime Realme Air Buds 2 sono in preordine su Amazon a soli 39,99€. Con un prezzo di listino di 49,99€, il ribasso di 10€ si configura come un ottima occasione di acquisto. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia ma effettuate a partire dal 31 marzo 2021.

Realme Buds Air 2: perché scegliere queste cuffie

Con un design elegante e reso assolutamente unico dal corpo in color argento, le Realme Buds Air 2 sono le nuove cuffie in uscita domani, 31 marzo 2021. Capaci di contenere al loro interno delle tecnologie avanzate, queste wearable sono adatte a più utilizzo.

Attraverso il nuovo Chip R2, le cuffie sono in grado di offrire una riproduzione musicale di alta qualità: i toni alti setosi e i bassi potenti garantiranno sempre un ascolto degno di nota. Da non sottovalutare il rivestimento Diamond Like Carbon che rende le cuffie ultra resistenti e a prova di graffi e cadute.

Grazie alla cancellazione attiva del rumore, le wearable sono perfette anche per parlare al telefono con amici e parenti: il chip, infatti, elimina i rumori anche a bassa frequenza per non creare disturbi. Il doppio microfono integrato amplifica la voce dell’utilizzatore per farla risuonare sempre chiara e nitida all’interlocutore.

Infine, queste cuffie firmate Realme possono essere utilizzate anche per il gaming dato che la latenza è stata ridotta ad appena 88ms grazie all’introduzione del Bluetooth 5.2.

Tra le features non è da sottovalutare la presenza della modalità trasparenza con cui è possibile ascoltare ciò che succede all’esterno per non isolarsi troppo dal resto del mondo.

Degna di nota è l’autonomia: le cuffie e il case garantiscono una durata complessiva di circa 22,5 ore di riproduzione musicale.

Le wearable, infine, sono resistente all’acqua e certificate IPX5.

Puoi preordinare le Realme Buds Air 2 su Amazon a soli 39,99€ nella loro colorazione Bianco intenso. Acquistale oggi e ricevile entro 48 ore dalla data di uscita se possiedi un abbonamento Prime. Le consegne sono gratuite anche in caso di primo acquisto su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable