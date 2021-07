Le Realme Buds Air 2 sono in offerta su Amazon a soli 35,00€. Il ribasso del 30% ti fa risparmiare istantaneamente 15€ sul prezzo di listino, il che è un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Realme Buds Air 2: perché le devi acquistare

Le Realme Buds Air 2 sono delle true wireless degne di nota. Le paghi poco ma ti regalano un'esperienza complessiva che ti soddisfa e soprattutto non ti fa pentire dell'acquisto. Come mai? Sono complete di tutto.

Disponibili sia in colorazione bianca che nera, le wearable sono dotate di punte in silicone morbido. Quindi te le infili nelle orecchie, rimangono ben ferme e ti dimentichi di averle tanto che sono comode.

Gli altoparlanti integrati sono una seconda chicca: basta ascoltare qualche canzone per rendersene conto. Ti assicurano una resa pazzesca tanto che ti sembrerà di stare accanto al tuo cantante preferito. In più la cancellazione attiva del rumore non puoi sottovalutarla.

Sono presenti anche dei microfoni per poterle utilizzare in chiamata, ma molto più importante è che sono finanche impermeabili. Ti vuoi allenare a ritmo di musica? Non ti resta che acquistarle.

Ultima caratteristica di cui devi essere a conoscenza è la batteria che ti assicura fino a 25 ore di riproduzione con la custodia di ricarica. Infatti il Chip di ultima generazione riduce i consumi di energia e ti permette di ottenere il massimo sempre e comunque.

Ps: le utilizzi sia su smartphone Android che iOS.

Stai ancora aspettando? Acquista subito le tue Realme Buds Air 2 su Amazon a soli 35,00€. Ordinale e ricevile in sole 24 ore se sei membro Prime. Se invece sei cliente standard approfitta delle spedizioni nei punti di ritiro per non dover pagare neanche un euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable