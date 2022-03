Realme Buds Air 2: cuffie con cancellazione del rumore a prezzo REGALO

Chi l'ha detto che bisogna spendere centinaia di euro per un paio di cuffie con la cancellazione attiva del rumore? Se acquisti le cuffie Realme Buds Air 2 in offerta su Amazon sono tue a 34€ con il 30% di sconto.

Hai capito benissimo: non è necessario spendere quasi 200 euro per le AirPods di Apple; le cuffie di Realme ti assicurano una grande qualità audio e la cancellazione attiva del rumore ad appena 34€.

Realme Buds Air 2 sono in offerta su Amazon a un prezzo di mercatino

Il dispositivo del colosso cinese è in grado di filtrare e abbattere automaticamente la maggior parte dei rumori a bassa frequenza: dimenticati del rombo dei motori di un aereo, del treno, dell'autobus e del traffico. Non appena le indossi sei solo tu e i tuoi brani preferiti: scoprirai piccoli dettagli dei tuoi artisti preferiti finora rimasti oscurati dai rumori a cui normalmente siamo abituati nelle città.

La modalità trasparenza, inoltre, è sempre a tua disposizione per sentire i suoni dell'ambiente circostante e per parlare rapidamente con le persone al tuo fianco senza necessità di toglierti gli auricolari. Le cuffie Realme sono ideali anche per le telefonate grazie ai microfoni di nuova generazione, mentre il nuovo chip integrato ti assicura fino all'80% di autonomia in più con una singola carica: una volta indossate hai a tua disposizione fino a 25 ore di autonomia. Inoltre, per gli amanti del gaming su mobile, le cuffie di Realme ti assicurano una bassissima latenza per essere sempre pronto all'azione.

Cosa stai aspettando? Se clicchi subito questo link hai la possibilità di ricevere le cuffie di Realme a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione. Una volta indossate imparerai ad amare ancora di più i tuoi brani preferiti e ad isolarti dal mondo esterno grazie all'incredibile qualità della cancellazione attiva del rumore.