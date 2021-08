Realme Buds Air 2 sono in promozione su Amazon: le pagate soltanto 35,00 euro. Il ribasso del 30% equivale a un risparmio di quasi 15 euro sul prezzo di listino. Un prezzo davvero ottimo per degli auricolari true wireless di alto livello che possono essere vostre in meno di 48 giorni lavorativi.

Auricolari true wireless Realme Buds Air 2: caratteristiche principali

Gli auricolari Realme Buds Air 2 sono dotate di punte in silicone morbidissimo, si adattano al vostro orecchio come se le avessero create su misure per voi. Questa caratteristica le rende ultra comode e soprattutto ultra stabili. Il loro design ergonomico le rende anche comodissime per utilizzarle durante l'attività fisica.

Con i loro altoparlanti il suono è pieno, corposo e non manca di bassi incredibili. Nonostante il prezzo economico è presente un'ottima cancellazione attiva del rumore che aiuta sia con i contenuti musicali che in fase di chiamata. I microfoni integrati catturano la voce in modo nitido e cristallino così da assicurarvi delle chiamate senza fastidio e frastuoni.

Altra caratteristica top è la batteria che con la custodia di ricarica arriva fino a 25 ore di riproduzione. Non vi resta che provarle e quindi acquistarle subito su Amazon a soli 35 euro in colorazione bianca. Insomma non fatevi scappare la promozione e se le acquistaste oggi potreste riceverle in meno di 48 ore lavorative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

