Realme Book Prime: OCCASIONE unica per i Prime Day

Realme, il noto produttore di dispositivi elettronici, ha lanciato il suo nuovo gioiello tecnologico: il laptop Realme Book Prime. Questo eccezionale dispositivo, caratterizzato da un design raffinato e prestazioni all’avanguardia, è ora disponibile con un super sconto del 29% su Amazon in occasione dei Prime Day. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 499,99 euro, anziché 699,99 euro.

Realme Book Prime: sconto imperdibile di 200 euro

Il Realme Book Prime vanta un display IPS da 14 pollici con risoluzione 2K (2160 x 1440 pixel) e un aspect ratio 3:2. La luminosità di 400 nit e la copertura del 100% dello spazio colore sRGB assicurano immagini nitide e colori vividi. Inoltre, il maxi ratio schermo-corpo del 90% offre un’esperienza visiva coinvolgente.

Con uno chassis in alluminio, il Realme Book Prime presenta un design ultra-slim con uno spessore di soli 14,9 mm ed è incredibilmente leggero, pesando solo 1,37 kg. Questo rende il laptop estremamente portatile, ideale per chi è sempre in movimento.

Per quanto riguarda le prestazioni, il Realme Book Prime è alimentato dal potente processore Intel Core i5-11320H, capace di raggiungere velocità fino a 4,5 GHz grazie alla tecnologia Turbo Boost. Con 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB, il laptop offre una velocità di elaborazione rapida e una grande capacità di archiviazione. La grafica integrata Intel Iris Xe Graphics di nuova generazione assicura un’esperienza visiva fluida e coinvolgente, sia per l’uso quotidiano che per il gaming occasionale.

Una delle caratteristiche più interessanti del Realme Book Prime è la ricarica SuperDart da 65W, che consente di ottenere il 50% di carica in soli 30 minuti. La batteria da 54Wh garantisce fino a 12 ore di utilizzo, mentre il sistema di raffreddamento a camera di vapore mantiene il laptop fresco anche durante le attività più intense.

Per l’esperienza audio, il Realme Book Prime offre un sistema audio DTS con doppio speaker Harman, che regala un suono ricco e coinvolgente. Inoltre, grazie al software Elevoc Vocplus di cancellazione AI del rumore, è possibile godersi un audio cristallino e privo di distrazioni indesiderate durante le videochiamate e le sessioni di ascolto.

In conclusione, il Realme Book Prime è un laptop di ultima generazione che combina un design raffinato con prestazioni potenti. Durante i Prime Day su Amazon, è possibile acquistarlo con un super sconto del 29%, rendendo l’offerta ancora più allettante al prezzo speciale di soli 499,99 euro. Non perdere questa occasione, la promozione dura solo fino a domani e le scorte a disposizione sono pochissime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.