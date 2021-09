Realme Band 2 è – l'ultimo device indossabile dell'azienda cinese – è stato appena stata lanciata: ecco tutto ciò che serve sapere.

Realme Band 2: dettagli

Innanzitutto, Realme Band 2 sfoggia un display rettangolare LCD TFT a colori da 1,4 pollici, con una luminosità massima di 500 nit. La smart band presenta una serie di funzioni dedicate alla salute e al fitness e tra queste: il sensore SpO2, uno per il monitoraggio del sonno e quello per la frequenza cardiaca.

Inoltre, Band 2 supporta fino a 90 modalità di allenamento come camminare, correre e andare in bicicletta; sotto il cofano, troviamo una batteria da 204 mAh che – secondo l'azienda cinese – può offrire fino a 12 giorni di autonomia energetica. La fitness band – anche resistente all'acqua fino a 50 metri e dotato di ben 50 quadranti – è stata lanciata in Malesia al prezzo di 139 Ringgit malesi (circa 28 euro al cambio).

Nell'attesa di sapere quando il wearable arriverà in Europa, vale la pena ricordare che l'azienda cinese presenterà il suo nuovo smartphone GT Neo2 il 23 settembre. Il telefono dovrebbe avere a bordo il processore Snapdragon 870 – chip di Qualcomm dedicato ai flagship killer cinesi -, una cella da 5.000 mAh (in grado di supportare la ricarica rapida da 65 W e ricaricare il dispositivo al 100% in 36 minuti) e uno schermo da 6,62 pollici Full HD+ con frequenza di aggiornamento di 120Hz. È probabile che il Realme GT Neo arrivi in varianti da 6 GB / 8 GB / 12 GB di RAM e con opzioni di memeoria da 128 GB / 256 GB / 512 GB. Per quanto riguarda l'ottica, dovremmo contare su un modulo a tripla lente con un sensore principale da 64 megapixel.

