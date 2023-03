Realme 9i: tripla cam, Android 11 e display 90 Hz a PREZZO MINI (155€)

Quando si parla di smartphone Android economici è quasi impossibile non consigliare l’ottimo Realme 9i, a maggior ragione quest’oggi in quanto protagonista di una incredibile offerta su Amazon a un prezzo mai visto negli ultimi tempi. Con uno sconto del 38%, infatti, ti bastano appena 155€ per mettere le mani su un device che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze.

Nonostante il calo di prezzo molto importante, lo smartphone a marchio Realme è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare con gli amici, ascoltare la musica, guardare video online e molto altro ancora.

Appena 155€ su Amazon per l’ottimo smartphone Realme 9i: affare unico

Realizzato con un design accattivante e giovanile, il device Android ha dalla sua una scheda tecnica davvero niente male: è presente un bellissimo display ultra smooth da 6.6 pollici, una fotocamera frontale per selfie di qualità e un processore octa core con tanta RAM per avviare in un istante le app di cui hai bisogno.

Inoltre, il tutto viene alimentato da una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W per offrirti tante ore aggiuntive di autonomia dopo appena 20 minuti di ricarica. Se non sei ancora convinto, sappi che Realme 9i monta un sistema fotografico triplo da paura con un snesore principale da ben 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti e video ad altissima risoluzione.

Non perdere altro tempo e corri a mettere nel carrello il super smartphone economico di Realme, l’unico a garantirti un’esperienza di utilizzo sempre appagante senza far male al portafogli. Se lo acquisti oggi ti arriva direttamente a casa già domattina e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

