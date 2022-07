Realme 9i: smartphone economico, bello e di design a prezzo WOW (189€)

L’offerta Amazon di oggi sul validissimo budget phone Realme 9i ti offre la possibilità di acquistare un signor telefono economico senza scendere a compromessi, come invece capita con alcuni prodotti molto economici che non riescono ad assicurare un’esperienza utente appagante. Con uno sconto del 24% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 189€, solo oggi hai la possibilità di ricevere a casa in appena 1 giorno un device che imparerai ad apprezzare sotto tutti i punti di vista.

Dotato di un bel design giovanile e con materiali di ottima fattura, lo smartphone del colosso cinese monta un bel display da 6.6 pollici ad alta risoluzione ideale per qualsiasi tipologia di contenuto. Il processore octa core, inoltre, è ottimizzato alla perfezione per assicurarti un’esperienza di utilizzo appagante in ogni momento della giornata: telefona, naviga in rete, chatta con i tuoi amici, condivi video su TikTok e gioca senza mai scendere a compromessi.

Realme 9i crolla su Amazon al prezzo più basso di sempre: affare d’oro per l’ottimo budget phone

Lo smartphone di Realme è anche uno dei pochissimi smartphone economici a montare una batteria da 5000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 33W: lo puoi utilizzare per tutto il giorno e ti bastano anche 30 minuti di ricarica per avere a disposizione ore e ore di autonomia. Inoltre, la fotocamera tripla posteriore con IA (Intelligenza Artificiale) per foto ad alta risoluzione e video ad alta qualità.

Difficile resistere a questa validissima offerta di Amazon ora che lo smartphone economico di Realme può essere tuo al prezzo più economico di sempre. Non perdere altro tempo e mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon. Ti assicuriamo che resterai piacevolmente colpito dalla qualità costruttiva e dalla buona esperienza di utilizzo sin dal primo avvio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.