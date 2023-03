Realme 9i: ora in OFFERTA ad appena 137€, è un BEST BUY (-93€)

Il Realme 9i è protagonista di una nuova offerta Amazon che propone uno sconto del 40% sullo smartphone rendendo, di fatto, un best buy assoluto nella fascia bassa del mercato. Attualmente, è possibile acquistare lo smartphone di Realme al prezzo scontato di 137 euro invece di 229 euro.

L’offerta riguarda la variante 4+64 GB dello smartphone, proposto in varie colorazioni. Tra le specifiche troviamo un display Full HD, una batteria da 5.000 mAh e il chip Snapdragon 680, garanzia di ottime prestazioni in questa fascia di prezzo. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Realme 9i: a questo prezzo è da prendere subito

In rapporto alla fascia di prezzo, la scheda tecnica del Realme 9i è davvero straordinaria. Lo smartphone può contare su di un display Full HD con refresh rate di 90 Hz e diagonale di 6,6 pollici. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 680 che viene supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Tra le specifiche tecniche troviamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel, una camera anteriore da 16 Megapixel ed una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Da notare anche un sensore di impronte digitali laterale e il chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme 9i al prezzo scontato di 137 euro invece di 229 euro. Si tratta di uno sconto del 40% che garantisce una riduzione di prezzo di circa 93 euro, rendendo lo smartphone di casa Realme un best buy per la fascia bassa del mercato. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare questo link:

