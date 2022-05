Realme 9 Pro 5G: potente e con mega batteria a prezzo SHOCK (-30%)

Se sei alla ricerca di uno smartphone Android di fascia media con un ottimo rapporto qualità/prezzo e un design giovanile e curato, Realme 9 Pro 5G crolla di prezzo su Amazon con una offerta da non sottovalutare.

Il nuovo smartphone di Realme, infatti, rappresenta la soluzione ideale se sei alla ricerca di un device che sappia unire l’aspetto economico al design, senza lasciare nulla al caso.

Realme 9 Pro 5G crolla del 30%: prendi al volo l’offerta di Amazon

Frontalmente è presente un buon pannello ultra fluido ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz: a questo prezzo è quasi impossibile trovare un device munito di un display di questo livello, te lo assicuriamo.

Sotto la scocca è presente il potente processore Qualcomm Snapdragon 695 5G di ultima generazione che non solo ti permette di navigare in rete in 5G, ma ti assicura anche la possibilità di utilizzare tutte le applicazioni che vuoi e il sistema operativo senza lag o impuntamenti vari. Sul retro, inoltre, è presente una fotocamera tripla costituita da un potente sensore principale da 64 MP che ti offre la possibilità di scattare foto di altissimo livello in ogni condizione di luminosità, mentre il modulo da 5000 mAh supporta anche la ricarica rapida da 33W per darti garantirti moltissime ore di utilizzo anche dopo appena 40 minuti di ricarica.

Cosa stai aspettando? Acquista subito lo smartphone di Realme e ricevilo già domani in giornata e senza costi di spedizione extra. Resterai shockato dalla qualità del device, il suo incredibile design curato in ogni dettaglio e l’ottima esperienza di utilizzo garantita da Realme.