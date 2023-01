Realme 9 Pro+ 5G: tanta potenza ed eleganza a un prezzo INCREDIBILE

Il Realme 9 Pro+ 5G è uno smartphone completo ed equilibrato che rappresenta la scelta ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia medio-alta. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il Realme 9 Pro+ 5G al prezzo scontato di 369,99 euro invece di 439,99 euro. Lo sconto è del 16% ed è uno dei più bassi di sempre. Lo sconto applicato da Amazon riguarda la versione con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage dello smartphone, ovvero la variante top di gamma in grado di offrire ottime prestazioni nell’uso di tutti i giorni e prestazioni extra per il gaming e l’editing.

Realme 9 Pro+ 5G: a meno di 400 euro è lo smartphone da comprare

Il Realme 9 Pro+ 5G è uno smartphone con una scheda tecnica completa e di altissimo livello. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 920 5G, un inaspettato punto di forza di questo device grazie alla sua potenza, affidabilità e basso costo. Il chip è supportato da 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica a 60W che consente di raggiungere il 50% di carica in appena 15 minuti.

Da segnalare la presenza di un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Molto interessante è anche il comparto fotografico con una tripla camera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 Megapixel. Infine, vista l’impronta di questo device per il gaming, sono presenti anche delle camere di vapore interne che dissipano la temperatura interna fino a 10°C, anche con fonti di calore esterne.

