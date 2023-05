Realme 9 Pro 5G a prezzo da CAPOGIRO su Amazon (-90€)

L’occasione che sto per segnalarti ti permette di acquistare uno smartphone dalle prestazioni straordinarie a un prezzo davvero da non credere. Prima che sia tardi blocca subito l’offerta. Vai su Amazon e metti nel tuo carrello Realme 9 Pro 5G a soli 259,99 euro, invece che 349,99 euro.

Grazie a questo sconto del 26% oggi puoi avere un notevole risparmio di ben 90 euro. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Realme 9 Pro 5G: il momento per averlo è adesso

Realme 9 Pro monta il potente processore Qualcomm Snapdragon 695 a 6nm con tecnologia 5G. A supporto ci sono ben 8 GB di RAM e il sistema operativo Android 12. Il che si traduce in performance eccezionali. Tutto sarà fluido e veloce.

Ha un generoso display FHD Ultra Smooth da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz. In questa versione avrai a disposizione 128 GB di memoria interna che potrai aumentare con una scheda microSD. Possiede una batteria da 5000 mAh con una ricarica rapida da 33 W. Ed è dotato di una tripla fotocamera da 64 MP con sensore Sony IMX471 per scatti sempre perfetti in qualsiasi condizione di luce.

Affrettati quindi, prima che il prezzo torni alla normalità. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Realme 9 Pro 5G a soli 259,99 euro, invece che 349,99 euro. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.