Realme 9 Pro 5G in OFFERTA su Amazon a 90€ in MENO

Se vuoi uno smartphone dalle ottime prestazioni a un buon prezzo allora non farti sfuggire questa fantastica occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Realme 9 Pro 5G a soli 259,99 euro, invece che 349,99 euro.

Questo sconto del 26% porta il prezzo vicinissimo al più basso di sempre. Va da sé dunque che per averlo dovrai essere rapido perché a questa cifra non potrà durare in eterno. Inoltre questa offerta di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out.

Realme 9 Pro 5G: sconto pazzesco da non perdere

Realme 9 Pro 5G si presenta con un bellissimo display FHD Ultra Smooth da 6,6 pollici e frequenza di aggiornamento 120 Hz. Il che vuol dire che potrai goderti giochi e video per un’esperienza coinvolgente e reale. È anche leggero e sottile. Monta il potente processore Qualcomm Snapdragon 695 con a supporto 8 GB di RAM e il sistema operativo Android 12.

In questa versione avrai a disposizione 128 GB di memoria interna che potrai anche spandere attraverso una microSD. Può inserire fino a due Sim contemporaneamente e sfruttare la tecnologia 5G per navigare su Internet in modo veloce. Ha una mega batteria da 5000 mAh con ricarica rapida Dart da 33 W e una fotocamera con sensore Sony da 64 MP.

Insomma, questo è uno smartphone davvero eccellente che oggi puoi avere a un prezzo molto più basso. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Realme 9 Pro 5G a soli 259,99 euro, invece che 349,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.