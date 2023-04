realme 9 Pro 5G in offerta su Amazon: risparmia 90€ su questo ottimo mid-range

Il Realme 9 Pro 5G è uno smartphone Android adatto ad ogni situazione e proposto ad un prezzo decisamente interessante. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, potrai acquistarlo ad un prezzo ancora più conveniente risparmiando 90€.

Il realme 9 Pro 5G ha un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G con un avanzato processo produttivo a 6nm. Il display è FHD Ultra Smooth con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz. La fotocamera principale ha una risoluzione di 64 MP con sensore Sony IMX471 e supporta diverse modalità come Nightscape, Panoramic View, ai Scene Recognition, Bokeh effect, HDR, Ultrawide, UltraMacro e Text scanner.

Davvero non male: immortalare i momenti più preziosi della tua vita non è mai stato così semplice, il realme 9 Pro 5G ti permetterà di effettuare scatti di qualità, anche in condizioni di scarsa luce.

La fotocamera selfie ha una risoluzione di 16 MP. La batteria è potente con una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida Dart da 33 W che carica fino al 50% della batteria in soli 27 minuti. Il realme 9 Pro 5G ha anche l’Espansione Dinamica della RAM DRE che ti permette di selezionare fino a 5GB extra per potenziare le tue performance. Il tipo di connettore è USB-C e il sistema operativo è Android 12. Ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta e di acquistare questo ottimo mid-range Android ad un prezzo decisamente competitivo!

