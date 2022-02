Realme 9, la serie è su Amazon: BOMBE pazzesche in sconto, da 199€

Finalmente, i nuovi Realme 9 sono disponibili in preordine su Amazon Italia. Per l'occasione, i device sono anche in sconto ed è possibile accaparrarsi ottimi terminali di nuova generazione a partire da 199€ circa appena. Ecco tutti i dettagli.

Realme 9: la serie è su Amazon in preordine

Nuovissimi e fiammanti smartphone, pronti ad affiancarti durante intense sessioni di utilizzo e nelle operazioni quotidiane, senza remora alcuna.

A disposizione su Amazon, in preordine, ci sono:

Realme 9i da 199€ (batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W, ampio display Ultra Smooth con refresh rate da 90Hz, processore Qualcomm Snapdragon 680);

da 199€ (batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W, ampio display Ultra Smooth con refresh rate da 90Hz, processore Qualcomm Snapdragon 680); Realme 9 Pro 5G da 279€ (batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W, display Ultra Smooth con refresh rate da 120Hz, processore Qualcomm Snapdragon 695 5G);

da 279€ (batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W, display Ultra Smooth con refresh rate da 120Hz, processore Qualcomm Snapdragon 695 5G); Realme 9 Pro+ 5G da 349€ (batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 60W, display AMOLED con refresh rate da 90Hz, processore Mediatek Dimensity 920 5G).

I dispositivi saranno spediti a partire dal 23 febbraio prossimo, ma è meglio accaparrarseli in preordine perché difficilmente la disponibilità su Amazon rimarrà fino a tale data. Dai un'occhiata all'intera selezione, ci sono diverse configurazioni disponibili di memoria: scegli il tuo preferito e approfitta del prezzo di lancio super scontato, proprio in occasione dell'apertura dei preordini. Disponibilità limitata.