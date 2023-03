Realme 9 5G: potente, completo e ora disponibile a meno di 200€

Il Realme 9 5G si conferma uno degli smartphone più interessanti sul mercato per chi vuole spendere meno di 200 euro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 191 euro invece di 279,99 euro, beneficiando di un taglio di prezzo del 32%. L’offerta riguarda la variante da 128 GB di storage, decisamente più completa rispetto a quella da 64 GB. A gestire il funzionamento dello smartphone, garantendo anche l’accesso al 5G, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 695, garanzia di ottime prestazioni in questa fascia di prezzo. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Realme 9 5G: ora ad un ottimo prezzo con quest’offerta di Amazon

Il Realme 9 5G è uno dei migliori smartphone da acquistare a meno di 200 euro. Lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 695 che viene supportato da 4 GB di RAM, espandibili fino a 7 GB tramite la RAM virtuale, e 128 GB di storage. Si tratta di una combinazione in grado di garantire ottime prestazioni, sotto tutti i punti di vista.

Da notare anche una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone presenta un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lato software, invece c’è Android 12.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme 9 5G al prezzo scontato di 191 euro invece di 279,99 euro, con un risparmio di quasi 90 euro. Per accedere all’offerta e acquistare lo smartphone di Realme a prezzo scontato è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.