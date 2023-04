Realme 9 5G in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (-107€)

Per chi è alla ricerca di uno smartphone completo da meno di 200 euro c’è ora una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: il Realme 9 5G è, infatti, disponibile al prezzo scontato di 172 euro invece di 279 euro, con uno sconto di 107 euro dedicato alla variante da 128 GB dello smartphone.

L’offerta porta il dispositivo di Realme al suo nuovo minimo storico su Amazon. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare uno smartphone 5G ad un prezzo davvero contenuto. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto che vi porterà direttamente alla pagina Amazon dello smartphone di Realme.

Realme 9 5G: in super offerta su Amazon è da prendere subito (-107 euro)

Il Relme 9 5G può contare su di una scheda tecnica completa che, in considerazione del prezzo di vendita, garantisce un rapporto qualità/prezzo davvero al top. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 695 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh.

Lo smartphone, grazie alla presenza del chip di Qualcomm, può garantire la possibilità di utilizzare la rete 5G. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è dotato di un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme 9 5G al prezzo scontato di 172 euro. Si tratta di un’occasione unica per acquistare uno smartphone completo, veloce e con un’ottima autonomia mettendo in conto una spesa davvero contenuta. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento direttamente al link qui di seguito.

