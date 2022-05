Realme 8i a un prezzo stracciato: solo su ebay 139 euro

Prosegue il sottocosto dello smartphone a cui è riconosciuta un’autonomia della batteria spaziale. In una guerra all’ultimo prezzo, eBay lo straccia e ti regala il fantastico Realme 8i a soli 139 euro, invece di 169 euro.

Diciamo che, da listino, questo smartphone Android non parte da una somma elevata, ma attenzione a non lasciarsi ingannare dal prezzo così basso, sarebbe un errore grossolano. Infatti il Realme 8i è un device di tutto rispetto che nasconde qualità impensabili.

Primo fra tutti il display che offre tantissima fluidità grazie ai 120Hz di refresh rate. Secondo, la batteria da 5.000mAh che assicura fino a 8 ore consecutive di gioco. Terzo, la ricarica rapida da 18W che in pochi minuti riporta la batteria al 100% di carica.

Quarto, il Chipset Helio G96 realizzato in collaborazione proprio con Realme per produrre un processore ultra potente e ottimizzato per questo modello. Quinto, 3GB di RAM virtuali, oltre a quella fisica da 4GB, per rendere tutti i processi ancora più scorrevoli.

Realmi 8i: uno smartphone da sogno a un prezzo fantastico

Realme 8i a soli 139 euro, invece di 169 euro, è davvero un sogno che solo eBay poteva regalarti. Acquistare questo smartphone Android a un prezzo così stracciato ha dell’incredibile. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile da cogliere velocemente al volo, prima che finisca in sold out.

Tutto diventa più comodo e funzionale con questo super device. Il lettore dell’impronta digitale è laterale, così risulta più pratico attivarlo quando lo prendi in mano per utilizzarlo. Inoltre, la fotocamera principale è dotata di un obiettivo da 50MP con tecnologia AI.

Fotografie e video saranno sempre perfetti con il tuo nuovo Realme 8i. Potrai goderti il massimo dal suo display da 6,6″ in modo da non perderti nemmeno un particolare sia mentre stai fotografando qualcosa, sia mentre stai guardando un film o una serie TV.

Non aspettare altro tempo e assicurati il fantastico Realme 8i 4GB + 128GB a soli 139 euro, invece di 169 euro. È una super offerta eBay!