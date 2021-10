Realme 8i: LOW-COST da 199€ ma con display a 120 Hz

Realme 8i è il primo smartphone con display avente un refresh rate 120Hz che costa solo 199 €; ci si può portare a casa un'esperienza super fluida ad un prezzo estreamemente contenuto. Ma non solo: gode di un SoC Helio H96, della RAM extra fino a 7 GB e olto altro ancora. Unitamente a ciò, la società ha rilascito da noi in Italia anche il super budget phone C11 2021.

Realme 8i: le caratteristiche

Oggi Realme ha lanciato un alto dispositivo di fascia media destinato a diventare un campione di vendite: Realme 8i. Le sue caratteristiche comprendono un ottimo processore octa-core di MediaTek, l'Helio G96, coadiuvato da una RAM che può espandersi fino a 7 GB. L'autonomia è top grazie alla batteria da 5000 mAh e alla fast charge cablata da 18W.

Il processore Helio G96 è così composto: due grandi core A75 e sei piccoli core A55 per l'efficienza energetica. La frequenza di clock può raggiungere i 2.05 Ghz. È stato realizzato congiuntamente da Realme e MediaTek. Si scopre che è anche l'unico processore che può alimentare un pannello a 120 Hz, ottimo per il gaming da mobile.

Lo schermo è da 6,6 pollici e ha un rapporto del 90,8% super fluido grazie alla Ultra Smooth Experience. Oltre al processore e al display, la compangnia ha dotato il device della tecnologia DRE, Dynamic RAM Expansion.

Insieme all'ottimo Realme 8i, la società in crescita in Europa, ha mostrato anche il super convenient Realme C11 2021, un terminale compatto con batteria da 5000 mAh che promette un'autonomia da record. Il pannello è da 6,5 pollici ed è un'ottima proposta per i più giovani.

Quanto costano?

L'8i ha un prezzo di partenza al lancio di 199€; dopo la prima fase tornerà al prezzo originale di 219€. Il C11 invece, costa 109€, perfetto per chi si approccia per la prima volta al mondo degli smartphone.