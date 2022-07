Realme 8: quad cam, mega batteria e buon design a prezzo WOW

Inutile girarci intorno: se sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android economico con un incredibile rapporto qualità/prezzo, questa offerta di eBay ti offre la possibilità di mettere le mani sul validissimo Realme 8 al prezzo più basso sul web.

Ad appena 153€, infatti, lo smartphone di Realme è in grado di soddisfare tutte le tue esigenze con il suo design dal look & feel premium e una scheda tecnica moderna pensata per accompagnarti lungo un utilizzo quotidiano senza compromessi.

Realme 8 crolla di prezzo su eBay: non fartelo scappare a questo prezzo super economico

Frontalmente puoi notare un bellissimo display Super AMOLED da 6.4 pollici ad altissima risoluzione con una buona calibrazione dei colori e una luminosità omogenea; molti lo considerano come uno dei pannelli più appaganti in questa fascia di prezzo. Sotto la scocca batte un potente processore octa core di ultima generazione sempre a tua disposizione per avviare in un istante anche le applicazioni più pesanti, mentre la batteria da 5000 mAh è sempre al tuo fianco per garantirti un’autonomia lunga un giorno.

Realme 8 è anche uno degli smartphone Android economici con il miglior comparto fotografico: la quad cam posteriore, infatti, monta un potente sensore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti ad altissima risoluzione e video di buona qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Realme 8 può essere facilmente il tuo smartphone di riferimento per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo, solo per quest’oggi in offerta a un nuovo prezzo record su eBay. Prendi al volo questa occasione e metti subito nel carrello il device del colosso cinese per riceverlo a casa in pochissimo tempo al prezzo più economico di sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.