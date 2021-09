Realme 8 Pro si trova in offerta su Amazon a 219€, con uno sconto del 22% che corrisponde a ben 60 euro di risparmio rispetto al prezzo solito.

Si tratta della versione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, con una dotazione hardware niente male su questa fascia di prezzo. Il SoC Qualcomm Snapdragon 720G è un chip di fascia media che consuma poco e garantisce un'ottima fluidità e reattività al sistema. Sul retro abbiamo un comparto fotografico caratterizzato da una fotocamera principale da ben 108MP, una ultra-grandangolare, un'ottica macro e un sensore di profondità per realizzare ritratti con effetto bokeh.

L'ampio display da 6.4 pollici con tecnologia AMOLED e risoluzione FullHD+ occupa per intero il pannello frontale, lasciando spazio soltanto al piccolo foro in alto a destra, utile ad ospitare la fotocamera frontale.

C'è l'NFC per effettuare pagamenti contactless via Google Pay e la batteria da 4.500 mAh garantisce un'ottima autonomia.

Disponibile in varie colorazioni, Realme 8 Pro si trova in offerta su Amazon a 219€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e possibilità di reso gratuito entro 30 giorni dalla consegna.

