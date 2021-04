Per chi ama gli smartphone cinesi, ecco il nuovo Realme 8 5G: il telefono è stato presentato ufficialmente pochi minuti fa.

Realme 8 5G: tutti i dettagli

Realme 8 5G ha fatto il suo debutto in Thailandia poche ore fa con a bordo il chipset MediaTek Dimensity 700 5G – leggermente indietro in termini di prestazioni anche se, tra i lati positivi, si annovera il processo a 7 nm). Il terminale, che presenta un modulo posteriore con tre fotocamere, vanta un display FHD + e un prezzo a dir poco interessante, dato che in vendita alla cifra di partenza di circa – al cambio – 160 euro (per la variante con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna), ma presenterà anche una configurazione da 6 GB + 128 GB.

Tornando alle caratteristiche, aggiungiamo che il dispositivo sfoggia uno schermo FHD + da 6,5 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una luminosità massima di 600 nit, funziona su Android 11 con l’interfaccia utente Realme e pesa 185 grammi. Il Realme 8 5G è dotato di un sistema a tripla fotocamera che include un sensore principale da 48 MP, un obiettivo macro e un obiettivo mono; per i selfie ci pensa un sensore da 16 MP.

All’autonomia energetica ci pensa una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 18 W (secondo i test interni di Realme, la batteria dovrebbe bastare per 21 ore di riproduzione video o giorni di riproduzione musicale), mentre altre caratteristiche includono un sensore di impronte digitali montato lateralmente, un triplo slot che permette di inserire due SIM e una microSD (fino a 1 TB).

