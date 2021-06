Realme 7 Pro è in promozione su Amazon ad appena 222,00€. Il ribasso del 31% rende il prezzo di listino più conveniente di circa 97,90€ creando un'opportunità di acquisto più unica che rara.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Le specifiche tecniche di Realme 7 Pro: che spettacolo di smartphone

Realme 7 Pro è uno smartphone di fascia media che sa stupire sia in termini di estetica che di scheda tecnica. Disponibile in colorazione Argento, in realtà ricorda quasi un azzurro cielo con la sua scocca cangiante.

Il display montato è un Super AMOLED con ampiezza di 6,4 pollici. È uno smartphone di ottime dimensioni che non si fatica a tenere in mano, inoltre l'ottimo rapporto schermo corpo amplifica l'esperienza visiva facendola apparire più ampia.

Al suo interno è stato montato un processore Qualcomm Snapdragon 720G che viene affiancato prontamente da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Le prestazioni non possono che essere definite come dinamiche e scattanti.

Non manca un ottimo apparato fotografico costituito da una fotocamera quadrupla firmata Sony e con sensore principale da 64 megapixel. Le altre tre lenti, invece, consentono all'utilizzatore di sbizzarrirsi come meglio crede. Infine, per ultima ma non per importanza, la fotocamera frontale è da 32 megapixel per selfie a regola d'arte.

Altra nota positiva del device è la batteria da 4500mAh che si ricarica mediante ricarica rapida SuperDart da 65 W. In appena 34 minuti è possibile ripristinare l'autonomia al 100%.

Non mancano all'appello il lettore d'impronte digitali sotto al display, il sistema stereo doppio e un periodo di garanzia di ben 3 anni.

Realme 7 Pro è acquistabile su Amazon a soli 222,00€ in colorazione argento. Purtroppo non è un prodotto Prime ma beneficia della consegna più veloce. Ordinalo oggi e ricevilo in pochissimi giorni.

In conclusione, lo smartphone può essere acquistato anche a rate grazie al programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone