Se sei in cerca di uno smartphone, Realme 7 5G è oggi in offerta su Amazon a soli 210,00€. Il piccolo ribasso dell'8% produce uno sconto effettivo di 19,00€ che rende l'acquisto leggermente più economico.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano

Realme 7 5G: le specifiche tecniche di questo smartphone

Con un design semplice eppure elegante Realme 7 5G è uno smartphone che si fa notare. In questa sua colorazione Blu Baltico risalta subito non passando inosservato.

La visione dei contenuti è resa immersiva da un display Ultra Fluido a 120 Hz e che vanta un'ampiezza di 6.5 pollici. I bordi estremamente ridotti amplificano l'esperienza finale rendendola di ottima qualità.

Per quanto riguarda il processore, quello montato è un MediaTek Dimensity 800U che viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Grazie a queste caratteristiche le prestazioni sono veloci e dinamiche.

Anche l'apparato fotografico spicca grazie alla sua Quad Camera posteriore. L'obiettivo principale ha una risoluzione di 48 megapixel mentre le altre tre lenti consentono di scattare in modalità bianco e nero, ultra grandangolare, grandangolare e macro. Ammontano a 16, invece, i megapixel della fotocamera frontale.

La batteria ha un valore tipico di 5000mAh che assicura una durata più che giornaliera. L'autonomia si assesta a ben 25 giorni se in standby. La ricarica, poi, può avvenire anche in modalità inversa OTG.

Lo smartphone supporta i pagamenti NFC ed è Dual SIM.

Realme 7 5G è acquistabile su Amazon a soli 210,00€ nella colorazione Blu Baltico. Ordinalo oggi e ricevilo in tempi rapidi. Le spedizioni sono gratuite per i clienti Prime e per i clienti standard. Questo prodotto, in conclusione, può essere acquistato anche a rate grazie al programma CreditLine di Confidis. Sceglilo in fase di checkout per ricevere maggiori informazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone