Realme è un brand gemello di Oppo dedicato alla produzione di dispositivi economici dal grande potenziale hardware. Oggi vi segnaliamo un’interessante promozione riguardante il Realme 7 5G che oggi su Amazon si trova a 219,90 euro, uno sconto del 21% che corrisponde a quasi 60 euro di risparmio sul prezzo di listino.

Realme 7 5G: caratteristiche tecniche principali

Questi dispositivo monta un cuore pulsante MediaTek Dimensity 800U che presenta un processo produttivo a 7nm e rende il Realme 7 compatibile con le reti 5G di ultima generazione. Presenti, poi, ben 6GB di RAM e 128GB di storage interno che garantiscono prestazioni di alto livello e un prezzo da entry-level. Ciò che spicca maggiormente, però, è il display dotato di refresh rate a 120Hz, che contribuisce a donare al device un’ottima esperienza d’uso.

Sul retro sono presenti ben 4 fotocamere posteriori in cui spicca quella principale da 48MP. Le altre invece sono un’ottica ultra-grandangolare con angolo di 119°, un’obiettivo Macro e un sensore monocromatico. Quest’ultimo aiuta la fotocamera principale a catturare più luce, per realizzare scatti ben illuminati anche di notte. La fotocamera anteriore, invece, è da 16MP.

Le specifiche tecniche di Realme 7 si completano con l’enorme batteria da 5000mAh, una capacità tale da garantire 2 giorni di utilizzo con una sola carica. Tramite il caricatore incluso in confezione viene sfruttata la ricarica rapida a 30W, bastano 30 minuti per per raggiungere l’autonomia necessaria per un’intera giornata di utilizzo.

Realme 7 oggi è in offerta a 219,90 euro e a un prezzo del genere non potete assolutamente farvelo scappare!

