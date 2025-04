Realme 14x 5G da 128GB: uno smartphone super economico che non delude

Abbiamo deciso di segnalarti questa promozione per avere uno smartphone super economico che però garantisce anche delle buone prestazioni. Stiamo parlando di Realme 14x 5G che in questa versione da 128 GB puoi avere a soli 132 euro circa su Amazon, invece che 199,99 euro.

Forse potresti non visualizzarlo da mobile ma considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 34% e dunque adesso il risparmio è davvero notevole: quasi 68 euro. Si tratta del prezzo più basso registrato finora su Amazon e quindi devi essere veramente veloce o rischi di arrivare tardi. Tra l’altro se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Realme 14x 5G è la migliore opzione per chi vuole spendere poco

Non c’è che dire, se hai deciso di spendere veramente il meno possibile allora Realme 14x 5G è la migliore opzione di oggi. A un prezzo del genere è veramente difficile trovare qualcosa di meglio. Nonostante il suo basso costo è dotato del processore MediaTek Dimensity 6300 con tecnologia 5G e 6 GB di RAM a supporto.

Possiede un bellissimo display curvo del 6,67 pollici con riduzione della luce blu per evitare fastidio agli occhi e poterlo usare per tutto il tempo che vuoi. Inoltre ha un refresh rate da 120 Hz. Possiede una tripla fotocamera con sensore principale dotato di intelligenza artificiale da 50 MP per scatti straordinari. È resistente all’acqua con certificazione di grado IP64 e monta una super batteria da 5000 mAh che dura tantissimo e si ricarica in fretta.

Tutto questo oggi lo potrai avere un prezzo veramente molto più basso rispetto a quello di listino. Si tratta però di un’offerta a tempo limitato e quindi devi essere velocissimo. Dunque mai subito su Amazon e acquista il tuo Realme 14x 5G da 128 GB a soli 132 euro circa, invece che 199,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.