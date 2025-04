Realme 14x 5G (8/256 GB): a meno di 150€ su Amazon è un affare low cost

Per chi è alla ricerca di uno smartphone low cost con supporto al 5G, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata da Realme 14x 5G. Il modello è disponibile in offerta su Amazon ed è acquistabile al prezzo scontato di 148 euro, scegliendo la versione 8/256 GB. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.

Realme 14x 5G: la scheda tecnica

Il Realme 14x 5G è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone low cost con la possibilità di sfruttare il 5G. Il modello in questione è dotato di un display IPS LCD da 6,7 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC MediaTek Dimensity 6300 che viene supportato, nella versione in offerta, da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Da segnalare anche una fotocamera posteriore da 50 Megapixel. Lo smartphone ha il sistema operativo Android 15 e può contare sul supporto Dual SIM e sulla certificazione IP64 oltre che sul rispetto dello standard MIL-STD-810H.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 14x 5G al prezzo scontato di 148 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni del dispositivo.