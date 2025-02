Realme 12 Pro Plus 5G cala di prezzo: ora è un vero affare (12/512 GB)

È il momento giusto per acquistare il Realme 12 Pro Plus. La versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage dello smartphone, infatti, è ora protagonista di una nuova offerta eBay ed è acquistabile al prezzo scontato di 255 euro, grazie al codice sconto TECHWEEK25, da aggiungere al momento del pagamento. Lo smartphone ha Garanzia Italia ed è acquistabile in 3 rate senza interessi con PayPal oppure con Klarna. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Realme 12 Pro Plus: un ottimo mid-range a questo prezzo

La scheda tecnica del Realme 12 Pro Plus comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Dimensity 7050 che garantisce anche la possibilità di sfruttare il 5G.

Lo smartphone può contare su 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage e integra una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. C’è anche il supporto Dual SIM oltre che la certificazione IP54.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto TECHWEEK25 è ora possibile acquistare il Realme 12 Pro Plus 12/512 GB con un prezzo scontato di 255 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure Klarna. Lo smartphone ha Garanzia Italia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.