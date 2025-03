realme 12 Pro 5G: 12+256GB, teleobiettivo Sony e display curvo con il 42% di SCONTO

Lo sconto Amazon attivo su Realme 12 Pro 5G ti permette di portarti a casa ad un prezzo eccezionale uno smartphone dalle caratteristiche tecniche incredibili. Con il 42% di sconto può essere tuo a soli 259 euro invece di 449,99: al checkout è disponibile anche il pagamento a rate con Cofidis.

realme 12 Pro 5G: a questo prezzo è da avere

realme 12 Pro 5G è dotato di una scheda tecnica davvero di tutto rispetto: partiamo da ben 12 GB di RAM con 256GB di memoria interna, ma quello che ci preme subito sottolineare è la presenza della fotocamera con teleobiettivo Sony IMX882 e zoom ottico 2X per immagini e video straordinari in ogni condizione di luce.

Foto e filmati che saranno esaltati dal meraviglioso display curvo da 120Hz dai colori vividi e dalla fluidità pazzesca, perfetto per ogni genere di contenuto. Il tutto alimentato dal processore Snapdragon 6 Gen 1 a 4nm con il supporto di un sistema di raffreddamento avanzato che evita surriscaldamenti anche dopo ore di utilizzo. La batteria da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida, ti permette di affrontare l’intera giornata senza problemi.

Infine, di certo non per importanza, un design esclusivo firmato Ollivier Savéo con finiture ispirate all’alta orologeria che lo rendono un telefono di classe e molto elegante. Con il 42% di sconto a 259 euro invece di 449,99 capisci bene che si tratta di un’occasione da non perdere.