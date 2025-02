Realme 12+ 5G in offerta su Amazon: è il mid-range da prendere sotto i 250€ (12/512 GB)

Il Realme 12+ è uno smartphone 5G di ottima qualità, con una scheda tecnica completa, un buon processore e un display AMOLED molto luminoso oltre che con un comparto fotografico in grado di garantire prestazioni eccellenti in rapporto alla fascia di prezzo. Sfruttando l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il mid-range di Realme al prezzo scontato di 219 euro, puntando sulla versione 8/256 GB. In alternativa, c’è anche la versione 12/512 GB che viene proposta a 246 euro. Le offerte sono disponibili tramite i banner riportati qui di sotto.

Realme 12+ 5G: un ottimo mid-range da meno di 250 euro

Il Realme 12+ 5G è uno degli smartphone più interessanti su cui puntare a meno di 250 euro. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 7050, affiancato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale Sony LYT 600 da 50 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM. Il sistema operativo è Android 14 con aggiornamento in arrivo ad Android 15.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 12+ al prezzo contato di:

L’offerta è accessibile di seguito. Gli sconti sono validi solo per un breve periodo di tempo.