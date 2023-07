Realme 11 Pro+: uno smartphone eccezionale in sconto su Amazon

Dopo la fine delle offerte Prime Day, c’è ancora un’opportunità imperdibile per acquistare il Realme 11 Pro+ a un prezzo scontato del 14% su Amazon. Questo smartphone di fascia alta offre una serie di caratteristiche eccezionali che lo rendono una scelta irresistibile per gli appassionati di fotografia e per chi cerca prestazioni potenti. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 447,00 euro, pagandolo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Realme 11 Pro+: un’occasione da non perdere a questo prezzo

Una delle caratteristiche più impressionanti del Realme 11 Pro+ è la sua fotocamera SuperZoom OIS da 200 MP. Con una tale risoluzione, potrai catturare immagini dettagliate in modo nitido e senza compromessi. Ogni scatto può essere salvato e ritagliato senza perdere la qualità, aprendo così nuove possibilità creative per l’utilizzo delle tue foto.

Non solo la fotocamera principale è straordinaria, ma anche la selfie cam da 32 MP è all’altezza delle aspettative. Puoi scattare selfie incredibilmente nitidi, con dettagli perfetti, grazie all’algoritmo AI Beauty e alla modalità grandangolare. Questo ti permette di catturare selfie con i tuoi amici con una facilità senza paragoni.

L’esperienza visiva con il Realme 11 Pro+ è altrettanto straordinaria grazie al display curvo da 120 Hz. Con oltre un miliardo di colori intensi e una nitidezza eccezionale, ogni immagine prende vita sullo schermo. La luminosità e la brillantezza del display riproducono fedelmente le tonalità originali, offrendo un’esperienza visiva piacevole in ogni momento.

Per quanto riguarda l’autonomia, il Realme 11 Pro+ offre una combinazione perfetta di ricarica rapida SUPERVOOC da 100 W e una batteria massiva da 5.000 mAh. Con soli 3 minuti di ricarica, puoi ottenere il 17% di batteria, mentre 26 minuti sono sufficienti per raggiungere il 100%. Con questa batteria, puoi goderti fino a 19 ore di streaming su YouTube senza doverti preoccupare di rimanere senza energia.

A livello di prestazioni, il Realme 11 Pro+ è dotato del chipset Dimensity 7050 5G. Questo offre una scorrevolezza eccezionale, che dura nel tempo grazie al suo processo TSMC a 6 nm e all’octa-core fino a 2,6 GHz. La GPU Mali-G68 garantisce un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

In conclusione, il Realme 11 Pro+ è uno smartphone eccezionale che offre una fotocamera potente, un display straordinario, un’autonomia duratura e prestazioni elevate. Con il suo prezzo scontato del 14% su Amazon, è un’opportunità da non perdere per chiunque cerchi un dispositivo di alta qualità a un prezzo conveniente di soli 447,00 euro. Ma affrettati, le scorte a disposizione sono quasi finite.

