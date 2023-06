realme 10: il mediogamma di PUNTA a prezzo WOW su Amazon (199€)

Ti sembrerà di trovarti di fronte l’ennesimo errore di prezzo ma non è affatto così: il mediogamma Android più chicchierato degli ultimi tempi, realme 10, è in offerta su Amazon a un prezzo imbattibile. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 13%, quest’oggi hai la possibilità di acquistarlo spendendo la cifra irrisoria di appena 199€ con tanto di consegna rapida e gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

Nonostante il calo di prezzo importante, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è ideale per telefonare, navigare in rete, chattare con gli amici sui social, scattare foto, ascoltare la musica e molto altro ancora.

Prendi al volo realme 10 ad appena 199€ su Amazon: ti arriva a casa in appena 1 giorno

realme 10 monta un bellissimo pannello Super AMOLED ad alta frequenze (90 Hz) con animazioni super fluide in ogni momento della giornata, mentre sotto il cofano trova posto una impressionante batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W – ti bastano appena 30 minuti per avere a disposizione ore e ore aggiuntive di autonomia.

Lo smartphone a marchio realme, inoltre, monta un potente processore octa core con ben 8 GB di RAM a disposizione per scongiurare lag o impuntamenti vari; sul retro, invece, un modulo fotografico doppio è caratterizzato da un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per assicurarti foto e video sempre ad altissima risoluzione.

realme 10 ha tutto ciò di cui hai bisogno e costa pochissimo su Amazon: è bello, monta un pannello eccellente, è scattante e ti assicura foto e video di qualità.

