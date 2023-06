Realme 10: hardware pazzesco a meno di 200€ su Amazon

Cosa state aspettando? Grazie alle promozioni del giorno di Amazon è finalmente giunto il momento di acquistare il nuovo Realme 10. L’ottimo smartphone, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 199,90 euro grazie ad una nuova offerta Amazon disponibile in queste ore. L’offerta in questione, valida per le due colorazioni disponibili dello smartphone, riguarda la variante con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

Realme 10: il best buy di oggi su Amazon

Per la fascia di prezzo di cui fa parte, la scheda tecnica di Realme 10 è davvero assurda. Lo smartphone, infatti, presenta un display da 6,6 pollici di diagonale con pannello AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento ci pensa il processore octa-core MediaTek Helio G99 che viene supportato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Lo smartphone presenta una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, mentre lato software è presente il nuovo Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme 10 al prezzo scontato di 199,90 euro. Lo smartphone viene proposto in offerta nella variante con ben 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che con la possibilità di scegliere tra la variante bianca e quella nera. Grazie ad Amazon Prime potrà essere vostro in pochissimi giorni senza ulteriori spese di spedizione, mentre con Cofidis potrete anche pagarlo in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.