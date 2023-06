Realme 10: con QUEST'OFFERTA di Amazon bastano 199€ (8+128 GB)

Il Realme 10 è un punto di riferimento assoluto del mercato per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone economico ma completo, sotto tutti i punti di vista. Con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone di casa Realme è acquistabile al prezzo scontato di 199 euro nella variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage e con la possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Realme 10 in offerta al prezzo giusto su Amazon

La scheda tecnica di Realme 10 è completa e non presenta punti deboli. Lo smartphone può contare su di un display Super AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz, con SoC MediaTek Helio G99. Tra le specifiche della variante in offerta troviamo ben 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage, una dotazione decisamente superiore ai diretti concorrenti.

Da segnalare anche una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Lo smartphone di casa Realme è dotato anche di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. C’è un sensore di impronte digitali e non manca il chip NFC. Tra le specifiche, inoltre, troviamo il sistema operativo Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 10 al prezzo scontato di 199 euro. La promozione, valida per un tempo limitato, è accessibile tramite il link qui di sotto. In questo momento, sono disponibili in offerta le colorazioni bianco e nero dello smartphone, con una doppia possibilità di scelta. L’offerta è destinata a durare solo per poco tempo:

