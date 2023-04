Realme 10: bello, moderno e in sconto su Amazon

Il realme 10 è uno dei telefoni cellulari più interessanti del mercato grazie alla sua incredibile qualità e alla sua attuale promozione su Amazon con uno sconto del 18%. Infatti adesso lo puoi acquistare ad un prezzo molto interessante di soli 229,80 euro, con la possibilità di poterlo pagare in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

Realme 10: lo smartphone che non sapevi di volere

Realme 10 è dotato di un display Super AMOLED da 90 Hz, che garantisce una qualità di colore, nitidezza e reattività mai vista prima. Ogni immagine o video appare fluido e vivace su questo schermo, rendendo l’esperienza di visione ancora più piacevole.

Inoltre, il realme 10 è dotato di una fotocamera a colori AI da 50 MP, che consente di scattare foto con una nitidezza e una qualità di colore straordinarie. Le sue funzioni intelligenti permettono di ottenere scatti perfetti senza dover essere un esperto di fotografia.

Il chipset Helio G99 è un octa-core che garantisce una potenza incredibile, fino a 2,2 GHz di core della CPU e 1,0 GHz di GPU. Questo chipset rende il realme 10 in grado di gestire le applicazioni più pesanti senza alcun problema. Anche i giochi più esigenti non saranno un problema per questo dispositivo. La batteria massiva da 5.000 mAh garantisce una durata incredibile. Con 688 ore di utilizzo in standby e la possibilità di attivare la modalità Ultra risparmio, il realme 10 non ti abbandona mai. Inoltre, grazie alla ricarica SUPERVOOC da 33 W, la batteria si ricarica rapidamente. In soli 28 minuti, il telefono raggiunge il 50% di carica, permettendo di utilizzarlo per altre 21 ore su Youtube, 38 ore di chiamate o 19 ore di navigazione.

In conclusione, il realme 10 è uno dei telefoni cellulari più completi sul mercato, e la promozione attuale su Amazon lo rende ancora più allettante. La sua qualità, la sua potenza e la sua autonomia lo rendono un dispositivo ideale per chi cerca uno smartphone moderno e performante. Approfitta subito di questo sconto del 18% e compralo ad un prezzo di soli 229,80 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.

