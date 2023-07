Realme 10 8/128 GB è lo smartphone da comprare a meno di 200€ per il Prime Day

Il Realme 10 è oggi lo smartphone da comprare in occasione dell’Amazon Prime Day 2023 per chi vuole spendere meno di 200 euro. Il modello di casa Realme ha tutto quello che serve con un rapporto qualità/prezzo ridotto. Attualmente, infatti, il dispositivo è disponibile al prezzo scontato di 189 euro per la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto. Da notare che, tra i modelli Realme in offerta, c’è anche il Realme GT Master Edition proposto al prezzo scontato di 229 con Snapdragon 778.

Realme 10 è lo smartphone su cui puntare per spendere meno di 200 euro

Il Realme 10 è dotato di una scheda tecnica ottima in rapporto alla fascia di prezzo. Lo smartphone presenta il SoC MediaTek Helio G99 con display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Da notare che ci sono ben 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre ad una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W.

C’è poi una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 personalizzato dalla Realme UI. Lo smartphone è Dual SIM e può contare su di un sensore di impronte digitali e sul chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme 10 al prezzo scontato di 189 euro. Lo smartphone è disponibile in due diverse colorazioni, bianco e nero. Per accedere all’offerta, disponibile in esclusiva per gli utenti Prime, è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto.

