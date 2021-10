Realme ​​Q3s e GT Neo2T in arrivo con display a 144Hz e ricarica a 65W

Realme introdurrà due nuovi smartphone agli inizi della prossima settimana, e più precisamente il giorno martedì 19 ottobre. Stiamo parlando dei modelli ​​Q3s e GT Neo2T, di cui ora riassumeremo alcune tra le caratteristiche tecniche già confermate dall'azienda cinese.

Realme ​​Q3s e GT Neo2T: cosa sappiamo al momento

Cominciamo parlando di Realme Q3s, che avrà a bordo un ampio schermo con diagonale da 6,6 pollici e frequenza di aggiornamento pari a 144Hz, la più alta vista finora su uno smartphone Realme. Nello specifico, il pannello potrà contare su frequenze di aggiornamento a 7 livelli, variabili in un range compreso fra 30Hz ed appunto 144Hz. Lo switch avverrà in automatico a seconda del contenuto riprodotto dal display.

Non mancherà inoltre la certificazione HDR10. Trattandosi di uno schermo LCD, non sarà presente lo scanner di impronte digitali al di sotto del pannello. Basandoci sulle immagini condivise da Weibo, il lettore dovrebbe essere posizionato lungo il profilo del terminale.

Soffermandoci ora su Realme GT Neo2T, l'azienda ha precedentemente confermato che lo smartphone verrà alimentato con processore Dimensity 1200. Sarà inoltre garantito il supporto per la ricarica rapida a 65W, pur non conoscendo dettagli precisi in merito alla capacità effettiva della batteria. Sarà tuttavia possibile completare il ciclo di ricarica in appena 35 minuti.

Anche in questo caso, il sito Weibo giunge in nostro soccorso confermando la predisposizione del jack per cuffie con uscita da 3,5 mm, situato in basso accanto alla porta USB del dispositivo Realme.