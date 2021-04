In queste ore sono emersi molti dettagli relativi al prossimo smartwatch facente parte della unova linea di wearable del sub brand di OPPO. Stiamo parlando, ovviamente, del Realme Watch 2, device che dovrebbe essere annunciato nel prossimo futuro. È importante notare che le attuali fonti che hanno riportato i leaks sono: il sito Web della società Realme stessa, nonché il database della Commissione federale delle comunicazioni (FCC) degli Stati Uniti.

Realme Watch 2: cosa sappiamo?

Il dispositivo riceverà un display quadrato con una risoluzione di 320 × 320 pixel. L’alimentazione sarà fornita da una batteria ricaricabile con una capacità di 305 mAh; in poche parole, la sua carica durerà 12 giorni. Non mancherà il Bluetooth 5.0 LE e la custodia avrà la protezione standard IP68.

Il gadget fornirà funzionalità molto interessanti: sarà in grado di misurare la frequenza cardiaca 24 ore su 24, valutare il livello di ossigeno nel sangue e la qualità del sonno. Sono menzionate 90 modalità sportive, tra cui ballo, pesca e bowling.

I proprietari potranno utilizzare l’orologio insieme agli smartphone con Android 5.0 e versioni successive del sistema operativo. Il gadget sarà in grado di visualizzare le notifiche dallo smartphone e di controllare il lettore multimediale.

Nelle notizie correlate, sono emerse le immagini e le informazioni tecniche dettagliate sui nuovi Realme di fascia media aventi i numeri di modello RMX3142 e RMX3143 ; queste sono state pubblicate nel database della China Telecommunications Equipment Certification Authority (TENAA).

I dispositivi sono racchiusi in una custodia dalle dimensioni di 159,1 × 73,4 × 8,1 mm, il loro peso è di 174 g. È presente uno schermo AMOLED con una diagonale di 6,43 pollici e una risoluzione di 2400 × 1080 pixel (Full HD +). Non manca uno uno scanner per le impronte digitali sotto il pannello.

Il telefono è alimentato da un processore a otto core senza nome con clock fino a 2.8 GHz; questo chip include un modem 5G. La quantità di RAM può essere di 6, 8 o 12 GB; mentre la capacità di un’unità flash è di 128 o 256 GB.

La selfie camera con sensore da 32MP si trova in un piccolo foro posto nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Sul retro c’è una tripla fotocamera con sensori da 64, 8 e 2 milioni di pixel. Responsabile dell’alimentazione è una batteria ricaricabile con una capacità di 4400 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 watt. Il sistema operativo è Android 11.

Ovviamente, l’RMX3142 e l’RMX3143 sono varianti dello stesso dispositivo per regioni diverse. Non è ancora chiaro quale possa essere il nome commerciale del suddetto prodotto.

