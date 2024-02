Realizza ogni tuo progetto con un super prestito personale online

Hai da poco perso il lavoro e desideri metterti in proprio con un progetto tutto tuo? Dopo averci pensato per mesi, ti senti pronto a dare una sferzata alla tua vita con una nuova stimolante sfida? Se a entrambe le domande la risposta è affermativa e hai bisogno di un prestito, ti segnaliamo la possibilità di richiedere un preventivo gratuito ad Agos, società leader nel settore.

Come richiedere un prestito personale online con Agos

Il calcolo del preventivo inizia dalla scelta dell’importo desiderato. Di default è impostata la somma di 10.000 euro, ma è possibile scegliere un importo compreso tra 500 euro e 30 mila euro.

Una volta scelto l’importo si può passare alla durata del prestito. Per impostazione predefinita Agos inserisce 84 rate, ma anche in questo caso è possibile scegliere un numero di rate compreso tra 12 e 120 mesi.

In automatico compariranno due importi riferiti alle rate di restituzione del prestito: la prima è senza assicurazione, la seconda con assicurazione. In entrambi i casi sono disponibili anche i valori relativi a TAN e TAEG.

A proposito della rata con assicurazione, Agos sottolinea che gli over 75 che richiedono un prestito personale online non avranno come unica opzione disponibile soltanto la rata senza assicurazione.

La risposta avviene in genere entro brevissimo tempo. Per procedere avanti basterà premere sul pulsante rosso Richiedi.

Se dunque hai bisogno di liquidità per avviare un nuovo progetto, puoi calcolare un preventivo senza impegni tramite il modulo online di Agos. Per l’esito negativo o positivo della richiesta di finanziamento in genere trascorrono solo pochi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.