Razer: il mouse wireless da Gaming in OFFERTA su Amazon (-36%)

Oggi se sei rapido puoi mettere a segno un vero colpaccio e portarti a casa il mouse wireless da gaming Razer Deathadder V2 X Hyperspeed a soli 47,99 euro, invece che 74,99 euro.

Per averlo a questo prezzo non devi far altro che andare subito su Amazon e completare il tuo acquisto. Questo mouse ha un design accattivante, è molto fluido e lo puoi usare PC e Mac. A questo prezzo è davvero un’offerta da non lasciarsi scappare.

Razer: il mouse wireless da gaming a un prezzo wow

Questo mouse è studiato apposta per chi ama i videogiochi e infatti ha un design ergonomico che ti permette di usarlo per molto tempo senza affaticarti. I pulsanti sono silenziosi e rispondono subito appena li tocchi. È dotato di un sensore ottico da 16.000 DPI che scorre su qualsiasi superficie ed è precisissimo. Soprattutto nei giochi in cui la velocità è essenziale, questo mouse ti darà grandi soddisfazioni.

Essendo wireless avrai la libertà di usarlo dove vuoi senza fili. È dotato di 6 pulsanti programmabili e così potrai configurare delle scorciatoie su qualsiasi tasto a tua scelta. Puoi usarlo con il suo ricevitore incluso collegandolo a una porta USB senza fare installazioni. Oppure puoi usare la connessione Bluetooth per risparmiare anche la batteria che è in grado di durare fino a 450 ore.

Insomma non c’è davvero tempo da perdere. A questo prezzo lo vorranno in tanti ma le unità disponibili non sono infinite. Per cui vai subito su Amazon acquista il tuo mouse wireless da gaming Razer Deathadder V2 X Hyperspeed a soli 47,99 euro, invece che 74,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

